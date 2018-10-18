Алексей Дюмин внес в Тульскую областную Думу законопроект о прогнозном плане приватизации госимущества
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес на рассмотрение облдумы проект закона «О внесении изменений в Закон Тульской области «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Документ предлагает уточнить перечень госимущества, приватизация которого планируется в этом году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов, а также перечень унитарных госпредприятий Тульской области, которые подлежат преобразованию в АО в указанный период.
Кроме того, проект предусматривает уточнение прогнозируемых доходов от приватизации государственного имущества Тульской области и размеров, видов затрат на организацию и проведение приватизации госимущества Тульской области в текущем году.