2018-10-18T09:34:45+03:00
Общество

Алексей Дюмин внес в Тульскую областную Думу законопроект о прогнозном плане приватизации госимущества

Документ предлагает уточнить перечень госимущества, приватизация которого планируется в этом году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов
Виктория ЯКУШИНА
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес на рассмотрение облдумы проект закона «О внесении изменений в Закон Тульской области «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Документ предлагает уточнить перечень госимущества, приватизация которого планируется в этом году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов, а также перечень унитарных госпредприятий Тульской области, которые подлежат преобразованию в АО в указанный период.

Кроме того, проект предусматривает уточнение прогнозируемых доходов от приватизации государственного имущества Тульской области и размеров, видов затрат на организацию и проведение приватизации госимущества Тульской области в текущем году.

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