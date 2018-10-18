В Северном Заречье обсудили вопросы ресурсоснабжения многодетных семей

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-18T09:14:47+03:00

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17 октября 2018 года, в Северном Заречье в Туле обсудили вопросы ресурсоснабжения граждан, имеющих трех и более детей, которые получили земли для строительства домов.

На территории МО сформировано восемь площадок для предоставления земельных участков многодетным гражданам для индивидуального жилищного строительства: в северной части Зареченского района; в селе Маслово; в селе Теплое; в селе Алешня; в районе Епифанского шоссе; в д. Крюково; в селе Торхово; в селе Судаково.

Летом 2018 года севернее поселка Октябрьский был закончен ремонт подъездной дороги для многодетных семей. Планы прохождения данных подъездных путей и проездов были согласованы в ходе собраний, проводимых администрацией города Тулы с инициативными группами многодетных семей каждой из площадок.

Продолжается реализация дорожных карт по предоставлению источников ресурсоснабжения на данных площадках. Ведутся процедуры по обустройству инженерных сетей и коммуникаций на земельных участках. Работа проводится с учетом приоритетов, определенных многодетными гражданами.

- Все обязательства по водоснабжению, которые есть у муниципалитета, в том числе по видам работ на каждой площадке, будут выполнены, - отметил Евгений Авилов.

На площадках, где отсутствует техническая возможность централизованного газоснабжения и водоотведения администрация предлагает реализовать альтернативные варианты, а именно использование автономных источников жизнеобеспечения – септик и газгольдер (или другой автономный источник). На индивидуальные источники ресурсоснабжения многодетным семьям в 2019 году из бюджета Тулы планируют направить 5,8 млн рублей (в 2018 году направлено 5,5 млн рублей).

Уполномоченным органом по обеспечению индивидуальными источниками ресурсоснабжения является управление по городскому хозяйству администрации города Тулы. Поставка и установка индивидуальных источников ресурсоснабжения осуществляется организациями по муниципальным контрактам, заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации. Передача индивидуальных источников ресурсоснабжения многодетным гражданам в собственность осуществляется комитетом имущественных и земельных отношений администрации города Тулы на основании акта приема-передачи.

Также прорабатывается вопрос транспортного обслуживания площадок, уличного освещения Северного Заречья дополнительного заезда к одному из секторов данной площадки.