2018-10-18T08:59:26+03:00
Общество

В Туле прошел слет ветеранов-пионервожатых

Виктория ЯКУШИНА
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17 октября 2018 года, в Центре внешкольной работы состоялся слет ветеранов – пионерских вожатых города Тулы «Мы нашей профессии гордой верны до конца», посвященный 100-летию Всесоюзного ленинского союза молодежи.

Участники слета – ветераны пионерского и комсомольского движения города Тулы, старшие пионерские вожатые, педагоги-организаторы образовательных организаций – построились на торжественную линейку, посвященную юбилею ВЛКСМ.

В актовом зале, где продолжилось торжественное мероприятие, звучали стихи и песни об историю комсомола и пионерии. Вспомнили пионеров-героев и героев-комсомольцев Великой Отечественной войны, подвиг комсомольцев в восстановлении разрушенного хозяйства и освоении целинных земель.

Основной идеей слета стала связь поколений, которая прослеживалась участием в мероприятии волонтеров команды «Лидер», обучающихся и педагогов образовательных организаций города Тулы.

Вместе с гостями вспоминали пионерскую и комсомольскую историю юные экскурсоводы музея «Славы трех поколений», который гостеприимно распахнул свои двери для гостей торжественного мероприятия.

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