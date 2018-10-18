Тульский филиал РАНХиГС приглашает принять участие в олимпиаде «Я – профессионал»
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Олимпиада «Я – профессионал» – это один из проектов АНО «Россия – страна возможностей», которая была создана по поручению Президента России Владимира Путина для самореализации граждан и продвижения полезных общественных инициатив.
Подробнее ознакомиться с правилами проведения и порядком регистрации олимпиады вы можете на сайте Академии. Одновременно напоминаем, что продолжается набор на заочную форму обучения. С условиями набора вы можете ознакомиться на сайте Тульского филиала РАНХиГС.