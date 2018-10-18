В Тульской области горящий дом тушили девять пожарных

СЕГОДНЯ 08:29 2018-10-18T08:29:40+03:00

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17 октября в Ефремове на ул. Колхозной загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 14:07.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. На террасе сгорело кресло. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единиц техники.