2018-10-18T08:29:40+03:00
Происшествия

В Тульской области горящий дом тушили девять пожарных

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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17 октября в Ефремове на ул. Колхозной загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 14:07.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. На террасе сгорело кресло. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единиц техники.

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