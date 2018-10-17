2018-10-17T17:38:45+03:00
Общество

Тульские библиотеки бесплатно раздают книги и журналы

Юлия КУДЫМОВА
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Библиотеки раздают списанные книги. Списанные книги – это не только морально устаревшие тома, но и слегка потерявшие товарный вид, а также издания, которые редко запрашивают читатели или которых слишком много в библиотеке.

В акции принимают участие:

Центральная городская библиотека имени Л. Н. Толстого (ул. Болдина, 149/10, 35-34-38),

Библиотека № 4 (ул. Металлургов, 34, 45-52-02),

Библиотека № 6 (ул. Серебровская, 26, 55-99-11),

Детская библиотека № 11 (ул. Кауля, 47/1, 21-51-50),

Модельная библиотека № 14 (ул. Металлургов, 2А, 40-70-00),

Библиотека № 15 (ул. М. Жукова, 8Б, 39-51-53),

Библиотека № 18 (Скуратовский м-н, 1, 31-33-46),

Библиотека № 20 имени А. С. Пушкина (ул. М. Горького, 20, 34-12-64).

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