В Туле на улице Болдина загорелась грузовая "Газель"
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Сегодня, 17 октября, в 15:45 на пульт диспетчера » поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля "Газель". Грузовик полыхал на улице Болдина.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-4 и ОП ПСЧ-5.
По прибытии на место происшествия в 15:52, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 15:54. Пострадавших нет.
В результате происшествия выгорел моторный отсек и передняя часть автомобиля.Салон закоптился частично.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.Причина пожара устанавливается.