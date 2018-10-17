В Туле на улице Болдина загорелась грузовая "Газель"

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-17T17:09:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 17 октября, в 15:45 на пульт диспетчера » поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля "Газель". Грузовик полыхал на улице Болдина.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-4 и ОП ПСЧ-5.

По прибытии на место происшествия в 15:52, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 15:54. Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорел моторный отсек и передняя часть автомобиля.Салон закоптился частично.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.Причина пожара устанавливается.