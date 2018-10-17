2018-10-17T16:59:38+03:00
Общество

В Туле высадили 15-летний дуб

Виктория ЯКУШИНА
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15-летнее пятиметровое дерево появилось в центре сквера на пересечении ул. Лейтейзена и Красноармейского проспекта в Туле.

Также сегодня, 17 октября, в этом сквере работники МКУ «Сервисный центр г. Тула» высадили тысячу тюльпанов, тысячу крокусов, пионы, ирисы, лапчатник.

Работы прошли сегодня и в Баташевском саду в тульском Заречье. Здесь высадили ирис болотный, бересклет, иву пурпурную.

Возле Павшинского моста посадили дерен, лапчатку и астры.

ООО «Дизайн-Стиль» продолжает подготовку к зиме цветников.

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