В Туле высадили 15-летний дуб
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15-летнее пятиметровое дерево появилось в центре сквера на пересечении ул. Лейтейзена и Красноармейского проспекта в Туле.
Также сегодня, 17 октября, в этом сквере работники МКУ «Сервисный центр г. Тула» высадили тысячу тюльпанов, тысячу крокусов, пионы, ирисы, лапчатник.
Работы прошли сегодня и в Баташевском саду в тульском Заречье. Здесь высадили ирис болотный, бересклет, иву пурпурную.
Возле Павшинского моста посадили дерен, лапчатку и астры.
ООО «Дизайн-Стиль» продолжает подготовку к зиме цветников.