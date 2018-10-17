Алексей Дюмин выразил соболезнования близким погибших при взрыве в Керчи

СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-17T16:49:57+03:00

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Напомним, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже города Керчь произошел взрыв, в результате которого по последним данным погибли 18 человек, пострадали еще 50.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП.

- От себя лично и от лица всех жителей Тульской области выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - сказал Алексей Дюмин.