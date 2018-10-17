Руководители Тулы выразили соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керчи

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-17T16:45:22+03:00

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Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов выразили соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в городе Керчь Республики Крым.

«Тула скорбит вместе с Керчью. От лица всех туляков выражаем глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями, которые произошли сегодня в политехническом колледже, в результате чего погибли люди. Всем пострадавшим желаем быстрее пойти на поправку», - говорится в соболезновании.

Напомним, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже города Керчь произошел взрыв, в результате которого по последним данным погибли 18 человек, пострадали еще 50.

Тулу и Керчь связывают давние дружеские и партнерские отношения. Между Тулой и Керчью заключено соглашение о сотрудничестве.