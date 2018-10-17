2018-10-17T15:20:32+03:00
Общество

Как тулякам защитить имущество на дачах в зимний период

Юлия КУДЫМОВА
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Для предупреждения краж из дачных домов и садоводческих товариществ, а также хищений сельхозпродукции сотрудники полиции рекомендуют тулякам ряд профилактических мер.

Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается без присмотра. В этой связи полиция напоминает владельцам дачных участков о необходимости принять меры сохранности вещей в дачных домах. Так, важно на зиму надежно укрепить окна и входные двери. Рекомендуется не оставлять на своих дачных территориях и в строящихся домах ценные вещи.

Если же вы стали свидетелями преступления или вам показалось подозрительным поведение каких-либо граждан - запишите номера автомашин, на которых они передвигаются, и незамедлительно сообщите об этом в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02. Совместными усилиями возможно не только предотвращение преступлений, но и установление лиц, причастных к их совершению.

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