Тулякам доступен новый обучающий модуль программы «Азбука интернета» от «Ростелекома» и ПФРФ

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-17T15:13:12+03:00

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Компания «Ростелеком» и Пенсионный Фонд России (ПФРФ) представили седьмую часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета». Модуль «Видеообщение в интернете» содержит обзор программ для общения по видеосвязи в сети, а также дополнительные материалы для обучения людей, уже освоивших базовые навыки работы в сети и стремящихся расширить свои знания. Слушатели дополнительного курса изучат программы для видеообщения: ознакомятся с их установкой, узнают различия и преимущества, освоят функционал.

«Ростелеком» и ПФРФ реализуют проект «Азбука интернета» с 2014 года, постоянно дополняя издание модулями по востребованным темам. Тематику разработок определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на сайте проекта. Там же размещена доступная для скачивания электронная версия базового учебника, модули расширенного курса и полный комплект методических материалов к каждому уроку.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для людей старшего поколения как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков в рамках базового курса для пользователей интернета старшего возраста.

Основная задача «Ростелекома» по обучению пожилых людей – приобщить пенсионеров к интернету, дать им возможность почувствовать себя комфортно в информационном пространстве. Весной этого года «Ростелеком» и Компьютерная Академия «Рубикон» запустили в Туле проект по обучению людей старшего возраста работе в сети Интернет. Курс рассчитан на 20 учебных часов. Обучение проводят опытные педагоги по материалам учебного пособия «Азбука Интернета».

Обучающие занятия для пожилых людей проводятся по адресу: г.Тула, ул. Епифанская, 54. Запись на курсы по телефону +7(4872) 71-11-17.

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Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного 22 января 2014 года. Цель сотрудничества – облегчение доступа представителей старшего поколения к государственным услугам в электронном виде и повышение качества их жизни.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской академии образования. Согласно заключению Института, представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.