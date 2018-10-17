Роспотребнадзор приостановил деятельность "Трех богатырей"

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-17T15:11:25+03:00

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За нарушения санитарного законодательства судом приостановлена деятельность кафе «Три богатыря» в Щекино

Роспотребнадзор провел внеплановую проверка кафе «Три богатыря» по улице Пирогова в Щекино.

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

- производственный цех не оборудован раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель для мытья рук персонала и моечной ванной для обработки сырья;

- нарушены требования к отделке производственного помещения;

- недостаточно выделено уборочного инвентаря для уборки производственных помещений;

- поступающие в организацию пищевые продукты не сопровождаются документами, подтверждающими их качество и безопасность (пиво);

- маркировочные ярлыки с указанием срока годности пищевой продукции не сохраняются до полного использования продукта (свинина-5,0 кг);

- в организации не организован производственный контроль и т.д.).

За выявленные нарушения составлен протокол о временном запрете деятельности кафе на 90 суток.

Кроме этого, выявлены нарушения требований антитабачного законодательства. Составлены два протокола об административном правонарушении.