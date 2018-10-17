2018-10-17T14:53:23+03:00
Общество

В чемпионате по профмастерству «Абилимпикс» участвует 118 тульских студентов

Юлия КУДЫМОВА
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Торжественная церемония открытия чемпионатаТоржественная церемония открытия чемпионата
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Сегодня, 17 октября, в ДК «Туламашзавод» торжественно открыли II Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В этом году чемпионат проходит по 19 профессиональным компетенциям на базе трех государственных профессиональных образовательных учреждений Тульской. Всего в соревнованиях принимают участие 118 человек. Это школьники, студенты вузов и колледжей.

Завтра участники чемпионата приступят к выполнению теоретических и практических заданий по своим компетенциям.

В рамках деловой программы 18 октября также пройдут мероприятия для педагогических работников, волонтеров и школьников.

Профориентационная программа для школьников на площадках чемпионата представлена мастер-классами: «Квант-музей», «Компьютерная анимация», «Тульский кутюрье», «Художественная мастерская», «Карвинг по овощам», «Анализ пищевых продуктов».

Из числа победителей регионального чемпионата будет сформирована команда Тульской области для участия в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс».

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