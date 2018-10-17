В столовых тульских школ зафиксированы нарушения
В школах Тулы продолжается мониторинг качества питания.
В МБОУ «Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» 15 октября Советом по питанию проведены выходы на пищеблоки структурных подразделений, проверено санитарное состояние пищеблоков и подсобных помещений, исправность холодильного оборудования.
В МБОУ «Центр образования № 41» Советом по питанию установлено, что масса порций фактического меню не соответствовала примерному цикличному двухнедельному меню, утвержденному руководителем Управления Роспотребнадзора по Тульской области, и техническому заданию контракта на питание в части заниженной массы порций мясного блюда.
В адрес руководителя обслуживающей организации направлено письмо о выявленном несоответствии с требованием устранить нарушения и не допускать их впредь.