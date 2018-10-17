2018-10-17T14:39:48+03:00
Общество

В столовых тульских школ зафиксированы нарушения

Юлия КУДЫМОВА
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В школах Тулы продолжается мониторинг качества питания.

В МБОУ «Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» 15 октября Советом по питанию проведены выходы на пищеблоки структурных подразделений, проверено санитарное состояние пищеблоков и подсобных помещений, исправность холодильного оборудования.

В МБОУ «Центр образования № 41» Советом по питанию установлено, что масса порций фактического меню не соответствовала примерному цикличному двухнедельному меню, утвержденному руководителем Управления Роспотребнадзора по Тульской области, и техническому заданию контракта на питание в части заниженной массы порций мясного блюда.

В адрес руководителя обслуживающей организации направлено письмо о выявленном несоответствии с требованием устранить нарушения и не допускать их впредь.

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