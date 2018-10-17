2018-10-17T12:58:53+03:00
Общество

Щекинцы, укравшие бортовой камень, заплатят его 20-кратную стоимость

Юлия КУДЫМОВА
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В понедельник, 15 октября, суд вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей Щекино: 33-летнего сына и его 56-летнего отца. Оба признаны виновными в краже группой лиц по предварительному сговору.

Осужденные на своих автомобилях прибыли на улицу Энергетиков, д. 13, корп. 2. Во дворе находился уложенный в деревянные поддоны бортовой камень, принадлежащий ООО «Геостройсервис», и предназначенный для ремонта придомовых территорий.

Согласно заранее распределенным преступным ролям, указанные лица в вышеназванный период времени совершили хищение бортового камня, погрузив его в прицеп и багажник машин.

С места преступления парочка скрылась. Преступные действия нанесли материальный ущерб в размере 6 355 рублей.

Приговором суда назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 70 000 рублей каждому.

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