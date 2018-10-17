В Туле сформирован список дворов, вошедших в программу благоустройства

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-17T12:31:06+03:00

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Сегодня, 17 октября, на заседании муниципальной общественной комиссии обсуждались вопросы благоустройства в 2019 году. Был осформирован список дворовых территорий, которые планируют благоустроить в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

В него предварительно вошли 77 объектов: 12 из них в Центральном территориальном округе, 17 в Привокзальном, 12 в Зареченском, 6 в Пролетарском и 30 в Советском.

Для участия в программе от жителей поступило 688 заявок, предварительный отбор прошли 509. Каждой присвоена бальная оценка и номер электронной очереди.

В рамках формирования перечня общественных пространств для благоустройства в 2019 году с 16 августа по 6 сентября на официальном сайте администрации города Тулы было организовано голосование по 51 объекту. Больше всего голосов набрали 3 объекта - Кировский сквер, площадь у Главпочтамта и территория в Большой Туле в п. Сергиевский. В последнем планируют установить спортивную и детскую площадки, благоустроить место отдыха для пожилых людей.

Также в ходе заседания были озвучены изменения в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Это включение дополнительного пункта работ в минимальный перечень, который включает асфальтирование междворовых проездов, установку лавочек, урн. Эти работы выполняются для жителей бесплатно. В данный список теперь дополнительно включен ремонт подходов к подъездам и существующих пешеходных дорожек, проложенных вдоль дворовых проездов.

Предварительный перечень дворовых территорий и общественных пространств, планируемых к благоустройству в 2019 году:

Центральный территориальный округ:

1. ул.Рязанская, д.32, корп.3

2. ул.Клюева, 8

3. ул.Дзержинского/ул.Советская, 15-17/73

4. пер.Шевченко,13

5. пос.Комсомольский, д.9

6. пос.Комсомольский, д.1

7. ул. Кауля, д.5, корп.3

8. ул.Клюева,12,14

9. ул.Кауля, д.6

10. пер.Шевченко, 8а

11. пер.Шевченко, 8

12. ул.Тургеневская/ул.Л.Толстого,74/114

Привокзальный территориальный округ:

1. ул.Седова, д.41

2. ул.9 Мая, д.29, к.1

3. Косая Гора, ул.Гагарина, д.12,14

4. ул.Калужское шоссе, д.3

5. ул.Седова, д.35а

6. ул. Демонстрации, д.136

7. Косая гора, ул.М.Горького, д.18

8. ул.Ползунова,21

9. ул.9 Мая, 9

10. ул.Болотова, 68а

11. ул.Серебровская,12

12. ул.Седова,12

13. ул.Седова, 18

14. ул.Болдина, 2

15. Косая Гора, ул.Гагарина, 31

16. Косая Гора, ул. М.Горького, 46

17. Косая гора, ул.М.Горького, д.48

Советский территориальный округ:

1. ул.Сойфера, д.39

2. ул.Демонстрации, д.1

3. ул.Гоголевская, 84а

4. ул.Белкина, 25

5. ул.Бр.Жабровых, 8

6. ул.Белкина, д.1в

7. ул.Л.Толстого, д.105

8. ул.Демонстрации, д.2

9. ул.Л.Толстого, д.117

10. пр.Ленина, д.84а

11. ул.Халтурина,д.8

12. ул.Вересаева, д.6

13. ул.Л.Толстого, д.93

14. ул.Белкина, 29б

15. ул.Оружейная, д.32

16. ул.Гоголевская, д.86а

17. ул.Ленинградская, 5

18. ул.Л.Толстого, 146

19. ул. Демонстрации, д. 11

20. ул. Белкина, д. 33

21. ул. Оружейная, д. 1 в

22. ул. Бундурина, д. 36

23. ул. Фр. Энгельса, 149

24. ул. Белкина, д. 29

25. ул. Сойфера, д. 37

26. ул. Болдина, д. 112б

27. ул. Тульского рабочего полка, д. 98а

28. ул.Революции, 28

29. ул.Фр.Энгельса, 147а

30. ул.Свободы, 59

Зареченский территориальный округ:

1. ул.Пузакова, д.74

2. ул.Демидовская, д.80

3. ул.Октябрьская, д.250, корп.1

4. пос.Барсуки, ул.Дзержинского, 9, ул.Ленина, 14

5. ул.Курковая, д.13

6. Промышленный проезд, д.8

7. ул.Пузакова, д.58

8. ул.Литейная, д.24а

9. ул.Октябрьская, д.49

10. ул.Курковая, д.14

11. ул.Луначарского, д.63

12. ул.Пузакова, д.66

Пролетарский территориальный округ:

1. ул.Баженова, 12а

2. ул.Матросова, д.27

3. ул.Кирова, д.169

4. ул.Кутузова, 21

5. ул.Гастелло, 49

6. ул.Чапаева, 42