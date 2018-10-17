2018-10-17T12:17:09+03:00
Общество

В Туле состоится мастер-класс известного кинодеятеля

Юлия КУДЫМОВА
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В пятницу, 19 октября, в 18:00 на лофт-площадке кинотеатра «Майский» пройдет мастер-класс по основам кинопроизводства. Секретами мастерства поделится член Союза кинематографистов, генеральный продюсер Открытого Российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия», председатель Совета студии «Позитив-фильм» Арон Поташников.

Кинодеятель поделится опытом создания кино, расскажет обо всех этапах кинопроизводства, а также ответит на вопросы, интересующие участников мастер-класса.

Также в этот день состоится показ художественного фильма «Гоголь. Вий» (в зале кинотеатра «Майский»). Начало сеанса в 19:30 часов.

Адрес кинотеатра: г. Тула, ул. 9 Мая, д.1А. Дополнительная информация по тел: 70-43-59

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