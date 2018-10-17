2018-10-17T11:47:27+03:00
Общество

Восемь пожарных расчетов и 28 пожарных тушили два гаража в Донском

Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня,17 октября, в 10:20 поступило сообщение о возгорании двух гаражей, расположенных по улице Октябрьская в городе Донском.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-77, по одному расчету ПСЧ-78, ПСЧ-55, ПСЧ-25, ПСЧ-30, ПЧ ИК-1 и ПЧ ИК-2.

По прибытии на место происшествия в 10:23, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 10:32.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорел инвентарь на площади 20 кв. м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 28 человек и 8 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

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