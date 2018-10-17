На проспекте Ленина в Туле «Фольксваген» влетел в дерево
В результате ДТП в Туле пострадали трое
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16 октября 2018 года в 23:50 на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП.
30-летний мужчина на автомобиле «Фольксваген Пассат», без водительских прав, влетел в дерево.
В результате ДТП в Туле с различными травмами госпитализированы в городскую больницу водитель автомобиля «Фольксваген» и двое его пассажиров – мужчина 31 года и мужчина, личность которого в настоящее время выясняется.