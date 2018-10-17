Алексей Дюмин внес законопроект, устанавливающий размеры потенциально возможного к получению ИП годового дохода

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-17T11:11:53+03:00

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Губернатор Алексей Дюмин внес на рассмотрение в Тульскую областную Думу проект закона Тульской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Тульской области «Об установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения».

Проект закона продляет срок действия размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения на 2019 и 2020 годы.

Цели предлагаемых изменений – дальнейшее стимулирование развития малого бизнеса, формирование стабильной налоговой системы в регионе.