2018-10-17T10:43:24+03:00
Происшествия

Житель Суворова получил 8,5 лет колонии за продажу амфетамина

Он пытался сбыть запрещенное вещество подставному покупателю
Виктория ЯКУШИНА
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28-летний житель города Суворова Тульской области осужден за незаконный сбыт психотропов.

Как выяснилось, вечером 6 января 2018 года, в гараже в городе Суворове, мужчина договорился с покупателем, который являлся "агентом" полицейских, о незаконном сбыте амфетамина (0,85 грамма) и продал ему его в виде полимерного свертка за 1100 рублей.

Приговором суда за сбыт психотропов туляку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет. Он был взят под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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