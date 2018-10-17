Тульские полицейские просят граждан помочь в розыске пропавшего пенсионера
Сотрудниками полиции в Туле разыскивается без вести пропавший Николай Григорьевич Ермаков, 17.12.1939 года рождения.
2 августа 2018 года он ушел из дома по адресу: г. Тула, 3-й Южный проезд, д. 2. Где он находится сейчас, неизвестно.
Приметы разыскиваемого:
на вид 78-80 лет, рост 160 см, худощавый, лицо овальное, смуглое, европейского типа, глаза карие, нос извилистый, свернут в сторону, губы тонкие, волосы седые, размер обуви 41.
Особые приметы:
зубы на верхней челюсти частично отсутствуют, на левом плече шрам от операции длиной 10 см, на левой голени шрам от операции длиной 30 см.
Был одет:
бейсболка серая, рубашка клетчатая, серая с длинным рукавом, майка белая, ветровка светло-серая, брюки зеленые х/б, полукеды.
При себе имел рюкзак сине-красный, наручные часы, мобильный телефон, велосипед «Форвард» черный с желтыми полосами, ксерокопию паспорта.
Полицейские просят граждан, которые обладаеют какой-либо информацией о разыскиваемом лице, сообщить по телефонам 32-22-49, 32-46-02 или 112.