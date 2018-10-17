Тульские полицейские просят граждан помочь в розыске пропавшего пенсионера

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-17T10:38:13+03:00

Николай Григорьевич Ермаков ушел из дома 2 августа 2018 года и до сих пор не вернулся

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Сотрудниками полиции в Туле разыскивается без вести пропавший Николай Григорьевич Ермаков, 17.12.1939 года рождения.

2 августа 2018 года он ушел из дома по адресу: г. Тула, 3-й Южный проезд, д. 2. Где он находится сейчас, неизвестно.

Приметы разыскиваемого:

на вид 78-80 лет, рост 160 см, худощавый, лицо овальное, смуглое, европейского типа, глаза карие, нос извилистый, свернут в сторону, губы тонкие, волосы седые, размер обуви 41.

Особые приметы:

зубы на верхней челюсти частично отсутствуют, на левом плече шрам от операции длиной 10 см, на левой голени шрам от операции длиной 30 см.

Был одет:

бейсболка серая, рубашка клетчатая, серая с длинным рукавом, майка белая, ветровка светло-серая, брюки зеленые х/б, полукеды.

При себе имел рюкзак сине-красный, наручные часы, мобильный телефон, велосипед «Форвард» черный с желтыми полосами, ксерокопию паспорта.

Полицейские просят граждан, которые обладаеют какой-либо информацией о разыскиваемом лице, сообщить по телефонам 32-22-49, 32-46-02 или 112.