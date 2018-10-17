Пенсионер на мопеде протаранил "Ларгус" в Киреевске
В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель мопеда
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16 октября 2018 года в 15:30 на улице Октябрьская города Киреевска Тульской области произошло ДТП.
61-летний мужчина на мопеде "Storm" нарушил требования знака "Уступи дорогу" и столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус", под управлением мужчины 32 лет.
В результате ДТП в Тульской области водитель мопеда с различными травмами госпитализирован в районную больницу.