Пенсионер на мопеде протаранил "Ларгус" в Киреевске

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-17T10:25:28+03:00

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель мопеда

Изменить размер текста: A A

16 октября 2018 года в 15:30 на улице Октябрьская города Киреевска Тульской области произошло ДТП.

61-летний мужчина на мопеде "Storm" нарушил требования знака "Уступи дорогу" и столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус", под управлением мужчины 32 лет.

В результате ДТП в Тульской области водитель мопеда с различными травмами госпитализирован в районную больницу.