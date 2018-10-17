В Туле реализуется социальный проект «Семья и город»

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-17T10:05:31+03:00

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На базе Кризисного центра помощи женщинам состоялось обучение по программе «Противостояние бытовому насилию». На территории муниципального образования город Тула с 1 апреля 2018 года реализуется инновационный социальный проект «Семья и город», получивший грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С 4 по 12 октября в рамках реализации мероприятий проекта 12 представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (социальные педагоги колледжей города, психологи, работники социальной сферы, сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) прошли обучение по программе «Противостояние бытовому насилию». Обучение состоялось на базе ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам».

Специалисты получили глубокие теоретические знания, поделились опытом, получили поддержку от коллег.