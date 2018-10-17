2018-10-17T09:59:19+03:00
Общество

Тульские школьники – финалисты Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»

Виктория ЯКУШИНА
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Команда центра образования № 26, подведомственного управлению образования администрации города Тулы, стала победителем федерального заочного этапа Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» и приняла участие в финале Всероссийской программы, проходящей с 8 по 12 октября в Москве.

Тульские школьники по результатам участия в интерактивных площадках, мастер-классах, дискуссиях, организованных командой тренеров Российского Союза Молодежи, стали финалистами Программы.

Подготовила команду-финалиста педагог-организатор центра образования № 26 В.Д. Маврина.

В город-герой Тулу школьники вернулись с заслуженными наградами: дипломом финалиста Всероссийской программы «Ученическое самоуправление», сертификатами, памятными призами от Российского Союза Молодежи и Московского финансово-юридического университета.

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