Тульские школьники – финалисты Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-17T09:59:19+03:00

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Команда центра образования № 26, подведомственного управлению образования администрации города Тулы, стала победителем федерального заочного этапа Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» и приняла участие в финале Всероссийской программы, проходящей с 8 по 12 октября в Москве.

Тульские школьники по результатам участия в интерактивных площадках, мастер-классах, дискуссиях, организованных командой тренеров Российского Союза Молодежи, стали финалистами Программы.

Подготовила команду-финалиста педагог-организатор центра образования № 26 В.Д. Маврина.

В город-герой Тулу школьники вернулись с заслуженными наградами: дипломом финалиста Всероссийской программы «Ученическое самоуправление», сертификатами, памятными призами от Российского Союза Молодежи и Московского финансово-юридического университета.