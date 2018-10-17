Мемориалу «Три штыка» на площади Победы в Туле исполнилось 50 лет

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-17T09:53:51+03:00

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Ровно 50 лет назад на площади Победы в Туле открыли мемориал, увековечивший светлую память воинов, героически оборонявших город от немецких захватчиков осенью 1941 года.

Знаменитые три штыка, памятник защитникам Тулы и Вечный огонь, доставленный из столицы с могилы Неизвестного солдата.

16 октября в честь 50-летия зажжения Вечного огня школьники, несущие Вахту Памяти на Посту № 1, и остальные учащиеся образовательных учреждений Тулы провели торжественную линейку с возложением цветов.

В музее обороны Тулы, находящемся в центре детско-юношеского туризма и патриотического воспитания, для обучающихся была проведена экскурсия, вручены сертификаты участникам Поста № 1.