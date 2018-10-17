2018-10-17T08:33:09+03:00
Общество

24 октября передвижная приемная продолжит работу в Пролетарском округе

Все вопросы будут обработаны и переданы для исполнения
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обращения жителей Тулы будут приниматься с 10:00 по адресу: Пролетарский округ, территория «Медвенское», п. Придорожный (у остановочного павильона).

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле реализуется социальный проект «Семья и город»
Тульские школьники – финалисты Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»
Мемориалу «Три штыка» на площади Победы в Туле исполнилось 50 лет
Дата приема граждан руководителем СУ СКР по Тульской области переносится
В Тульской области горящую квартиру тушили семь пожарных
Музе Тульского кремля приглашает на дни живой истории
В Туле социальные работники прошли подготовку по программе "Противостояние бытовому насилию"
В Туле проходит ежегодный смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС
На отремонтированных дорогах в Туле обновляется освещение
25 октября тульские приставы проведут День единого приема граждан
Житель Тульской области пойдет под суд за изнасилования, кражу и грабеж
17 октября в Туле отключат светофоры
Алексей Дюмин внес в облдуму законопроект об обеспечении деятельности народных дружин
Житель Новомосковска пожаловался губернатору на неработающий лифт
Туляков приглашают принять участие в легкоатлетическом забеге
В Туле иномарка перевернулась через ограждение мойки и "встала на дыбы"
17 октября передвижная приемная продолжит работу в Заречье
В Туле проходит XV Международный конгресс сталеплавильщиков и производителей металлов
Алексей Дюмин проинспектировал строительство парка "Патриот-Тула"
Доходы бюджета Тульской области запланированы в размере 68,1 млрд рублей
Туляк за одну ночь пытался угнать сразу три автомобиля
В Туле мужчина украл у покупателя магазина мобильный телефон