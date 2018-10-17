2018-10-17T08:06:55+03:00
Происшествия

В Тульской области горящую квартиру тушили семь пожарных

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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16 октября в Новомосковске на ул. Есенина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:52.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. В комнате обгорели пластиковые панели на стене и потолке. По всей площади квартиры закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

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