В Тульской области горящую квартиру тушили семь пожарных
16 октября в Новомосковске на ул. Есенина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:52.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. В комнате обгорели пластиковые панели на стене и потолке. По всей площади квартиры закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.