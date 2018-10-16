2018-10-16T17:38:46+03:00
Общество

Музе Тульского кремля приглашает на дни живой истории

Юлия КУДЫМОВА
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С 27 октября по 5 ноября Музей Тульского кремля станет для туляков местом для погружения в историю. Здесь пройдет музыкальный военно-исторический фестиваль «Дни живой истории в Тульском кремле».

Ежедневно на фестивальных площадках будут проходить концерты, квесты, конкурсы, театрализованные экскурсии. Посетители смогут поиграть в старинные игры, поучаствовать в турнирах, примерить рыцарские доспехи и сделать яркие фото на память.

На интерактивных площадках можно будет посидеть в юрте татаро-монгольского хана, побывать на стоянке стрелецкого войска, в военно-полевом лагере эпохи Возрождения, изучить строевые приемы русской армии и принять участие в командных играх по истории героической обороны Тулы. Вход свободный

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