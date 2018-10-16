В Туле социальные работники прошли подготовку по программе "Противостояние бытовому насилию"

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-16T17:19:20+03:00

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На базе Кризисного центра помощи женщинам состоялось обучение по программе «Противостояние бытовому насилию».

Инновационный социальный проект «Семья и город», получивший грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации реализуется в Туле с 1 апреля 2018 года.

С 4 по 12 октября социальные педагоги колледжей города, психологи, работники социальной сферы, сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав прошли обучение по программе «Противостояние бытовому насилию». Обучение состоялось на базе ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам».