2018-10-16T16:59:23+03:00
Общество

В Туле проходит ежегодный смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС

Члены комиссии инспектируют оснащение УКП, наличие информационных памяток и брошюр, оценивают качество проводимой работы с населением
Виктория ЯКУШИНА
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Смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям проводится в целях обеспечения функционирования учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС, а также повышения эффективности обучения неработающего населения.

Сегодня, 16 октября, в соответствии с Планом основных мероприятий Тульской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, он прошел в Советском округе Тулы.

Члены комиссии инспектируют оснащение УКП, наличие информационных памяток и брошюр, оценивают качество проводимой работы с населением.

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