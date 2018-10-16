В Туле проходит ежегодный смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС
Члены комиссии инспектируют оснащение УКП, наличие информационных памяток и брошюр, оценивают качество проводимой работы с населением
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Смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям проводится в целях обеспечения функционирования учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС, а также повышения эффективности обучения неработающего населения.
Сегодня, 16 октября, в соответствии с Планом основных мероприятий Тульской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, он прошел в Советском округе Тулы.
Члены комиссии инспектируют оснащение УКП, наличие информационных памяток и брошюр, оценивают качество проводимой работы с населением.