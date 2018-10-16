2018-10-16T16:51:08+03:00
Общество

На отремонтированных дорогах в Туле обновляется освещение

С 10 октября МКП «Тулагорсвет» проводит работы на объектах
Виктория ЯКУШИНА
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Реализация программы «Большая Тула – Светлый город» на 2018 год подходит к завершению. Планировалось реализовать освещение 104 объектов. Сейчас в работе последний, 104-й, объект – улица Уютная Пролетарского территориального округа, это дорога от Веневского шоссе до ЖК «Молодежный».

Всего в рамках программы установлено 390 опор освещения, в том числе 292 железобетонных, 98 металлических. Общее количество новых светильников – 1409, будет осуществлен монтаж питающей линии протяженностью 50 900 м. Установлено 13 пунктов питания наружного освещения. Работы по устройству наружного освещения прошли во всех территориальных округах города Тулы.

В 2019 году программа будет продолжена.

Отметим, что программа «Большая Тула – Светлый город» реализуется с 2016 года по инициативе главы администрации города Тулы Евгения Авилова.

С 10 октября МКП «Тулагорсвет» проводит работы на объектах, отремонтированных в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, по проекту «Безопасные и качественные дороги» в текущем году в Туле выполнен ремонт 14 автомобильных дорог. На тех участках, где это необходимо, МКП «Тулагорсвет» ведет замену светильников на светодиодные. В частности, работы пройдут на улицах Марата, Чмутова, Мосина, Вильямса, в поселке Косая Гора и др.

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