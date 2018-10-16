25 октября тульские приставы проведут День единого приема граждан

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-16T16:36:44+03:00

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25 октября 2018 года с 14:00 до 20:00 руководитель УФССП России по Тульской области – главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков проведет личный прием граждан и представителей организаций.

Также в указанное время прием будут осуществлять заместители руководителя и начальники отделов аппарата Управления.

Прием будет осуществляться по адресу: г. Тула, ул. 9 мая, д. 1 (вход со стороны пр. Ленина).

Рекомендуем гражданам предварительно записаться на прием, позвонив по тел.: (4872) 33 30 53.

Вход в здание УФССП России по Тульской области 25.10.2018 будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя, документа, удостоверяющего служебное положение руководителя организации, а также учредительных или иных документов организации.

Обращаем внимание на то, что в городских и областных отделах судебных приставов прием граждан и представителей организаций будут осуществлять начальники отделов – старшие судебные приставы, их заместители и судебные приставы-исполнители.

Информация об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП России по Тульской области размещена на официальном интернет-сайте Управления.