Житель Тульской области пойдет под суд за изнасилования, кражу и грабеж

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-16T15:47:32+03:00

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28-летний уроженец Ефремовского района Тульской области обвиняется в краже, грабеже, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также в незаконном хранении оружия.

Силы были не равны

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, в ночь с 14 на 15 августа 2018 года пьяный мужчина был вместе со своей знакомой на лестничной площадке возле входной двери квартиры последней в городе Донской.

Когда женщина открыла своим ключом дверь жилища, мужчина схватил ее за шею и втолкнул внутрь квартиры и вошел сам. В коридоре он потребовал от знакомой отдать емуобручальное кольцо и кулон, но женщина отказалась.

Тогда он схватил ее и изнасиловал. Угрожая избить, мужчины снова потребовал отдать ему украшения. Женщина отказалась.

Тогда обвиняемый сорвал кулон с шеи женщины, силой снял обручальное кольцо, избил ее и совершил с ней иные насильственные действия сексуального характера.

На этом насилие не закончилось. Женщина и мужчина переместились в кухню, где последний вновь потребовал от дамы заняться с ним сексом. Женщина отказалась, и тогда мужчина изнасиловал ее. Она сопротивлялась, но силы были не равны.

Пока знакомые спали

Утром 14 июля 2018 года пьяный мужчина совершил еще и кражу. Будучи в квартире своих знакомых в городе Донской Тульской области, пока те спали, он похитил мобильный телефон, зарядное устройство и 10 000 рублей, после чего скрылся с добычей.

Хранил под диваном

Кроме того, обвиняемый пойман на незаконном хранении оружия.

Дело было все также в июле 2018 года . Мужчина, на пустыре в городе Донской, нашел на земле стеклянную банку с боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию, а именно: тремя 7, 62 мм. патронами образца 1943 года (7,62х39) пригодными для стрельбы.

Он сохранил их в подвале одного из домов в Донскойм, а через некоторое время перенес боеприпасы в квартиру к своей знакомой, где спрятал их под диван.

17 августа 2018 августа боеприпасы были изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска.

Обвиняемый в настоящее время заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.