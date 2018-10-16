Алексей Дюмин внес в облдуму законопроект об обеспечении деятельности народных дружин

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-16T15:16:49+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес на рассмотрение в областную Думу проект регионального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 41 Закона Тульской области «О регулировании отдельных вопросов деятельности народных дружин на территории Тульской области».

Документ предлагает предоставить правительству региона право выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставление им необходимых технических и иные материальных средств.

Кроме того, предусматривается, что единовременное денежное пособие дружинникам, ставшими инвалидами, а также в случае их гибели (смерти) выплачивается во всех случаях их привлечения к мероприятиям по охране общественного порядка.