Житель Новомосковска пожаловался губернатору на неработающий лифт

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-16T14:47:26+03:00

Люди ходят пешком уже третий месяц

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Житель Новомосковска обратился к губернатору Тульской области Алексею Дюмину и рассказал, что в доме №6 по улице Молодежной проводили замену лифтов по программе капитального ремонта. Сдача в эксплуатацию планировалась 24 сентября, но до сих пор ни один лифт не запущен. Люди ходят пешком уже третий месяц.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов доложил, что для пуска лифтов необходимо разрешение Ростехнадзора. По итогам проверки Фонду выданы замечания, которые в настоящее время устранены.

Отметим, что на 2018 год запланирован капитальный ремонт 102 лифтов в 34 домах. Уже смонтировано 90 лифтов, проводится приемка. 12 лифтов в работе.