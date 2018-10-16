Туляков приглашают принять участие в легкоатлетическом забеге
Он пройдет 4 ноября, в День народного единства
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В этом году все желающие смогут отметить знаменательный День народного единства в Туле на беговой дорожке легкоатлетическим забегом «Россия объединяет».
В программе детские дистанции на 300 и 600 метров и основной забег на 3000 метров.
Для спортсменов будут предусмотрены раздевалки и гардероб для хранения вещей, электронный хронометраж с моментальным результатом. На финише участников забега ждут памятные медали и горячее питание.
Для всех гостей спортивного праздника будет работать ярмарка и предусмотрена концертная программа.
Регистрация участников на сайте russiarunning.com.