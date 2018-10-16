2018-10-16T14:43:08+03:00
Спорт

Туляков приглашают принять участие в легкоатлетическом забеге

Он пройдет 4 ноября, в День народного единства
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году все желающие смогут отметить знаменательный День народного единства в Туле на беговой дорожке легкоатлетическим забегом «Россия объединяет».

В программе детские дистанции на 300 и 600 метров и основной забег на 3000 метров.

Для спортсменов будут предусмотрены раздевалки и гардероб для хранения вещей, электронный хронометраж с моментальным результатом. На финише участников забега ждут памятные медали и горячее питание.

Для всех гостей спортивного праздника будет работать ярмарка и предусмотрена концертная программа.

Регистрация участников на сайте russiarunning.com.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле рабочий организации напал на посетителя кафе с кулаками
Возле водоема под Тулой нашли скелетированный труп
За неделю в Туле произошло 205 ДТП
Тулякам не угодишь: горожане жалуются на жару в квартирах
Руководитель управления следкома по Тульской области проведет личный прием граждан в Новомосковске
Где 15 октября в Туле не будет воды
В Туле на ул. Ак. Павлова пожар в жилом доме тушили более 20 пожарных
В центре Тулы упавший мотоциклист помял три машины
Пьяный житель Богородицка зарезал собственного сына
Туляки далеко не уедут: сервис BlaBlaCar стал платным
7 машин столкнулись на мосту через р. Воронку в Туле
Пропавшего в Тульской области 8-летнего мальчика нашли спящим в сарае
Олег Кононов уходит из тульского «Арсенала»?
Тульская область продолжит сотрудничать с Агентством стратегических инициатив
Зал художественной гимнастики в Туле готовится к сдаче
Ночью на Хомяковском шоссе в горящей бане пострадал человек
В Туле около 500 байкеров торжественно закрыли мотосезон
В Туле рабочий пробил череп, упав со строительных лесов