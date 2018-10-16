Туляков приглашают принять участие в легкоатлетическом забеге

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-16T14:43:08+03:00

Он пройдет 4 ноября, в День народного единства

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В этом году все желающие смогут отметить знаменательный День народного единства в Туле на беговой дорожке легкоатлетическим забегом «Россия объединяет».

В программе детские дистанции на 300 и 600 метров и основной забег на 3000 метров.

Для спортсменов будут предусмотрены раздевалки и гардероб для хранения вещей, электронный хронометраж с моментальным результатом. На финише участников забега ждут памятные медали и горячее питание.

Для всех гостей спортивного праздника будет работать ярмарка и предусмотрена концертная программа.

Регистрация участников на сайте russiarunning.com.