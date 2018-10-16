17 октября передвижная приемная продолжит работу в Заречье

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-16T14:14:00+03:00

Все вопросы будут обработаны и переданы для исполнения

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Обращения граждан в Туле будут приниматься с 10:00 по адресу: Зареченский округ, территория «Обидимское», п. Обидимо, пл. Комсомольская (у остановки общественного транспорта).

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.