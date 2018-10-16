2018-10-16T14:14:34+03:00
Общество

В Туле проходит XV Международный конгресс сталеплавильщиков и производителей металлов

В Тульской области он проходит впервые
Виктория ЯКУШИНА
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16 октября 2018 года, в Туле открылся юбилейный XV Международный конгресс сталеплавильщиков и производителей металлов ISCON-2018. Мероприятие проводится раз в два года, и в Тульской области он проходит впервые.

В конгрессе принимают участие руководители и специалисты металлургических предприятий, научно-исследовательских институтов, вузов, а также аспиранты и студенты. Планируется, что мероприятие посетят более 350 специалистов из России и зарубежных стран.

Сегодня в ходе пленарного заседания участники обсудят перспективы развития сталеплавильного производства, изменение производственных и экономических показателей металлургических и трубных предприятий России, современные требования к производству специальных сталей и сплавов и многое другое.

Конгресс продлится до 19 октября.

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