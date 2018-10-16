Доходы бюджета Тульской области запланированы в размере 68,1 млрд рублей
В правительстве региона обсудили проект бюджета области на 2019 год
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Доходы бюджета Тульской области запланированы в размере 68,1 млрд рублей, а расходы - в размере 72,9 млрд рублей. В составе расходов утверждены бюджетные ассигнования дорожного фонда региона на 2019 год в сумме 5 млрд рублей.
Дефицит бюджета области на 2019 год запланирован в объеме 4,8 млрд рублей или 8,4% налоговых и неналоговых доходов.
Проектом бюджета Тульской области предусмотрен прирост налоговых и неналоговых доходов на 6,2% по сравнению с уровнем 2018 года, утвержденным в действующей редакции бюджета. Бюджет региона сохранит свою социальную направленность.