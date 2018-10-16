СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-16T13:29:12+03:00

При этом каждая его попытка заканчивалась неудачей

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Туляк за одну ночь пытался угнать сразу три автомобиля. При этом каждая его попытка заканчивалась неудачей.

Ночью 21-летнего безработный молодой человек выпил и решил прокатиться по городу на одном из автомобилей, припаркованных во дворе той же многоэтажки, в которой он жил сам.

Для попадания в салон автомобилей подозреваемый разбивал стекло боковой двери, а в дальнейшем пытался завести двигатель, соединяя провода и пользуясь шуруповертом и отверткой.

Однако угнать «Фольксваген Гольф», а позже «Дэу Матиз» и ВАЗ-2114 он так и не смог. Ему помешало сильное опьянение и неумение действовать в подобной ситуации. К тому же местные жители, услышав глубокой ночью шум во дворе, вызвали полицию.

Прибывшие полицейские и сотрудники Росгвардии пресекли противоправные действия. Молодого человека доставили для разбирательства в отдел полиции «Зареченский».

Подозреваемый признался в содеянном. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Угон».