В Туле мужчина украл у покупателя магазина мобильный телефон
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»
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В Пролетарском округе Тулы мужчина украл у покупателя магазина мобильный телефон. Злоумышленник воспользовался его невнимательностью и незаметно вытащил мобильник из кармана пальто. Нанесенный ущерб составил 22 500 рублей.
Полицейские при проведении оперативных мероприятий выяснили личность и местонахождение подозреваемого. У 32-летнего безработного ранее судимого мужчины обнаружено и изъято похищенное. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».