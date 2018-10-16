В Туле мужчина украл у покупателя магазина мобильный телефон

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-16T13:09:59+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»

Изменить размер текста: A A

В Пролетарском округе Тулы мужчина украл у покупателя магазина мобильный телефон. Злоумышленник воспользовался его невнимательностью и незаметно вытащил мобильник из кармана пальто. Нанесенный ущерб составил 22 500 рублей.

Полицейские при проведении оперативных мероприятий выяснили личность и местонахождение подозреваемого. У 32-летнего безработного ранее судимого мужчины обнаружено и изъято похищенное. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».