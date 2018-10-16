Ребенок, пострадавший в ДТП с пьяным водителем под Тулой, находится в медикаментозной коме

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-16T12:05:04+03:00

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Вечером, 13 октября 2018 года, на 2-м километре дороги "Узловая - Богородицк" (в районе Пенсионного) в Тульской области произошло ДТП.

33-летний пьяный водитель внедорожника "Тойота Ленд Крузер Прадо" врезался в задний бампер стоящего на обочине автомобиля "ЗАЗ Шанс".

От сильного удара пострадали водитель и двое пассажиров. Один из них - ребенок, который находился на заднем сидении легковушки в детском кресле.

Школьник получил тяжелые травмы (как сообщает источник, у него практически ничего не осталось от нижней части лица). Зарегистрированы: перелом основания черепа, руки, бедра, ушиб легких.

Сейчас мальчик находится в Новомосковске, в медикаментозной коме. Его готовят к отправке в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Для этого необходимо закрепить раздробленные части лица и позвоночника специальными пластинами. Это будут делать тульские хирурги.

Но загвоздка, как всегда, в средствах. Пластины необходимо оплатить.

Близкие семьи мальчика проводят сбор средств. Об этом сообщает группа в Вконтакте "Узловая | Слухи".