Ребенок, пострадавший в ДТП с пьяным водителем под Тулой, находится в медикаментозной коме
Вечером, 13 октября 2018 года, на 2-м километре дороги "Узловая - Богородицк" (в районе Пенсионного) в Тульской области произошло ДТП.
33-летний пьяный водитель внедорожника "Тойота Ленд Крузер Прадо" врезался в задний бампер стоящего на обочине автомобиля "ЗАЗ Шанс".
От сильного удара пострадали водитель и двое пассажиров. Один из них - ребенок, который находился на заднем сидении легковушки в детском кресле.
Школьник получил тяжелые травмы (как сообщает источник, у него практически ничего не осталось от нижней части лица). Зарегистрированы: перелом основания черепа, руки, бедра, ушиб легких.
Сейчас мальчик находится в Новомосковске, в медикаментозной коме. Его готовят к отправке в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Для этого необходимо закрепить раздробленные части лица и позвоночника специальными пластинами. Это будут делать тульские хирурги.
Но загвоздка, как всегда, в средствах. Пластины необходимо оплатить.
Близкие семьи мальчика проводят сбор средств. Об этом сообщает группа в Вконтакте "Узловая | Слухи".