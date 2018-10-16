Жители села Кузьменки опасаются зимой остаться без отопления из-за старых столбов
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Жители села Кузьменки Арсеньевского района Тульской области написали губернатор Алексею Дюмину о проблеме с электроснабжением.
Из-за старых опор в селе часто случаются обрывы проводов. Жители домов, где установлены электрические котлы, опасаются зимой остаться без отопления.
По словам министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области – директора департамента промышленной политики Дмитрия Ломовцева, на улице Фролинская уже заменены шесть опор. Запланирована опиловка деревьев и кустарника, создающих угрозу порыва проводов.
Также запланирован капитальный ремонт трансформаторной подстанции на 2019 год.