2018-10-16T11:45:50+03:00
Общество

Жители Киреевского района просят установить светофор на трассе "Тула - Новомосковск"

Виктория ЯКУШИНА
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15 октября 2018 года на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.

Жители поселка Интернациональный и деревни Большие Калмыки Киреевского района попросили установить светофор на трассе Тула - Новомосковск. По их словам, чтобы попасть в школу и в магазин, приходится переходить дорогу с интенсивным движением транспорта.

Однако, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, установка светофора на указанном участке нецелесообразна.

Введены ограничения скорости для водителей транспорта. Также участок дороги оборудован освещением.

Планируется установить дорожные знаки со светодиодной индикацией.

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