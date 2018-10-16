Жители Киреевского района просят установить светофор на трассе "Тула - Новомосковск"
15 октября 2018 года на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.
Жители поселка Интернациональный и деревни Большие Калмыки Киреевского района попросили установить светофор на трассе Тула - Новомосковск. По их словам, чтобы попасть в школу и в магазин, приходится переходить дорогу с интенсивным движением транспорта.
Однако, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, установка светофора на указанном участке нецелесообразна.
Введены ограничения скорости для водителей транспорта. Также участок дороги оборудован освещением.
Планируется установить дорожные знаки со светодиодной индикацией.