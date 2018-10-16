2018-10-16T11:35:02+03:00
Здоровье

От гриппа привились более 280 тысяч жителей Тульской области

Об этом на оперативном совещании под председательством Губернатора Алексея Дюмина доложил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков
Виктория ЯКУШИНА
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Всего в 2018 году в Тульской области запланировано привить 644 600 человек, из них более 507 тысяч - взрослые гражане, более 137 тысяч - дети.

По последним данным, вакцину уже получили 280 063 человек, а это 43,6% от плана.

Поступившая вакцина использована на 98%.

До 20 октября ожидается вторая поставка препаратов.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 19 804 заболевших ОРВИ.

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