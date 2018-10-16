2018-10-16T11:31:42+03:00
Общество

Владимир Путин наградил Юрия Андрианова и Николая Петрунина

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично поздравил награжденных
Виктория ЯКУШИНА
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Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина орденом Александра Невского был награжден Юрий Андрианов, который не так давно покинул пост первого заместителя губернатора – председателя правительства Тульской области. Награда была вручена Юрию Михайловичу за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Николай Петрунин.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично поздравил Юрий Андрианова и Николая Петрунина с высокими наградами.

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