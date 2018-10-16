2018-10-16T11:27:43+03:00
Общество

В Чернском районе завершается строительство двух ФАПов

Отметим, что все объекты должны начать свою работу через месяц после ввода в эксплуатацию
Виктория ЯКУШИНА
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Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко доложила на оперативном совещании в правительство региона о ходе строительства шести фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

По ее словам, введены в эксплуатацию ФАПы в поселках Оленьковский и Плеханово.

В Чернском районе на двух ФАПах работы находятся на завершающей стадии: необходимо выполнить монтаж спецсистем и благоустройство, оснастить помещения медицинским оборудованием и мебелью.

В поселке Правда г. Новомосковска подрядчик приступил к строительным работам, объект будет достроен до конца октября.

Все объекты должны начать свою работу и принимать жителей уже через месяц после ввода в эксплуатацию.

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