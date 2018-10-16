В Чернском районе завершается строительство двух ФАПов
Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко доложила на оперативном совещании в правительство региона о ходе строительства шести фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).
По ее словам, введены в эксплуатацию ФАПы в поселках Оленьковский и Плеханово.
В Чернском районе на двух ФАПах работы находятся на завершающей стадии: необходимо выполнить монтаж спецсистем и благоустройство, оснастить помещения медицинским оборудованием и мебелью.
В поселке Правда г. Новомосковска подрядчик приступил к строительным работам, объект будет достроен до конца октября.
Все объекты должны начать свою работу и принимать жителей уже через месяц после ввода в эксплуатацию.