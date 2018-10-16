2018-10-16T11:24:06+03:00
Общество

Для тульских ГУЗов закупят 10 «Ангелов»

Использование лечебно-диагностических комплексов в Тульской области позволит эффективнее продвигать его в других регионах России
Виктория ЯКУШИНА
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15 октября 2018 года на оперативном совещании губернатору Тульской области Алексею Дюмину доложили о выполнении поручений по Суворовской больнице.

Так, в поликлинике для взрослых в декабре 2018 года планируется завершить работы по капитальному ремонту 2-го этажа.

Для ремонта детской поликлиники в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Ремонт начнется в этом году за счет внебюджетных источников.

На средства федерального бюджета в 2019 году в детскую поликлинику будет закуплено оборудование. На время проведения ремонта прием будет организован в свободных помещениях стационара, где предусмотрены отдельный вход и перегородка для разделения потоков.

Также в рамках совешания отметили, что для нужд госучреждений здравоохранения области планируется приобрести 10 лечебно-диагностических комплексов «Ангел».

По мнению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, использование этого уникального оборудования в Тульской области позволит эффективнее продвигать его в других регионах России.

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